Спикер Госдумы от депутатов выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
21.02.2017, 11:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.
«От имени депутатов Государственной Думы выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Виталия Ивановича Чуркина», - говорится в сообщении на сайте Госдумы со ссылкой на текст телеграммы Володина родным и близким Чуркина.
Председатель Госдумы отметил, что невосполнимая утрата постигла семью Виталия Чуркина, «всех, кто знал его как большого профессионала и замечательного человека».
«От имени депутатов Государственной Думы выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Виталия Ивановича Чуркина», - говорится в сообщении на сайте Госдумы со ссылкой на текст телеграммы Володина родным и близким Чуркина.
Председатель Госдумы отметил, что невосполнимая утрата постигла семью Виталия Чуркина, «всех, кто знал его как большого профессионала и замечательного человека».