Спортсмены из Москвы завоевали четыре медали первенства Европы по фехтованию
05.03.2017, 12:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москвич Иван Трошин стал победителем кадетского первенства Европы в командном турнире по рапире среди юношей. Это золото стало первым для нашей сборной.
На пути к финалу российская команда выиграла у спортсменов Израиля - 45:13, Италии - 45:42 и Польши - 45:17. А в решающем состязании россияне победили французов со счётом 45:39. Третье место заняла сборная Голландии.
Ранее Иван Трошин завоевал серебро в личном первенстве, уступив итальянцу Томмазо Марини (15:10).
Московский шпажист Михаил Белозёров стал вторым в командных соревнованиях по шпаге среди юношей. Первое место досталось команде Италии, а бронзу завоевали представители Румынии.
Ещё одно серебро в копилку российской сборной принесли саблисты. Москвичи Никита Преснов и Магамед Халимбеков вместе с товарищами по команде Прохором Свитичем и Кириллом Тюлюковым в финальном поединке встретились с соперниками из Венгрии. Никита Преснов обыграл Матиаша Баакена со счётом 12:4, но общий итог встречи остался за венгерскими спортсменами - 45:43. Замкнула тройку сильнейших сборная Румынии.
Первенство Европы по фехтованию среди кадет и юниоров проходит в Пловдиве (Болгария) с 28 февраля по 9 марта.
На пути к финалу российская команда выиграла у спортсменов Израиля - 45:13, Италии - 45:42 и Польши - 45:17. А в решающем состязании россияне победили французов со счётом 45:39. Третье место заняла сборная Голландии.
Ранее Иван Трошин завоевал серебро в личном первенстве, уступив итальянцу Томмазо Марини (15:10).
Московский шпажист Михаил Белозёров стал вторым в командных соревнованиях по шпаге среди юношей. Первое место досталось команде Италии, а бронзу завоевали представители Румынии.
Ещё одно серебро в копилку российской сборной принесли саблисты. Москвичи Никита Преснов и Магамед Халимбеков вместе с товарищами по команде Прохором Свитичем и Кириллом Тюлюковым в финальном поединке встретились с соперниками из Венгрии. Никита Преснов обыграл Матиаша Баакена со счётом 12:4, но общий итог встречи остался за венгерскими спортсменами - 45:43. Замкнула тройку сильнейших сборная Румынии.
Первенство Европы по фехтованию среди кадет и юниоров проходит в Пловдиве (Болгария) с 28 февраля по 9 марта.