ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Летом 2017 года в России вырос спрос на туры и самостоятельные путешествия, свидетельствуют результаты анализа, проведенного Федеральным агентством по туризму совместно с участниками рынка.

Количество туристов, бронировавших туры по России на июль и август 2017 года, увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., приводит данные поисковая система Слетать.ру.

Среди самых популярных российских направлений традиционно лидируют Краснодарский край и Крым, на которые в совокупности приходится около 80% всех бронирований туров. В десятку наиболее востребованных туристами регионов этим летом также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Карелия, Ярославская область, Москва и Московская область, Калининградская область, Ставропольский край, Алтайский край, Республика Хакасия.

Россияне также стали больше самостоятельно путешествовать по стране. По данным интернет-сервиса Biletix, объем проданных авиабилетов туда-обратно на июль-август 2017 года в целом вырос на 38%, а по внутренним направлениям - на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Способствует этому снижение цен на авиаперелеты. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно по внутренним направлениям по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 22% с 13 053 рублей до 10 273 рублей.

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