Станция метро "Шелепиха" готова на 95 процентов
05.08.2017, 18:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На станции "Шелепиха" Третьего пересадочного контура (ТПК) метро завершены внешние отделочные работы и заканчивается прокладка электронных сетей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Шелепиха" строится в составе первого участка ТПК, который планируют открыть в этом году.
"Станция готова практически на 95 процентов. Внешняя архитектурная отделка станции завершена. Сейчас завершаются пусконаладочные работы по электросети. Важный этап строительства метро - подача пускового напряжения. На все станции участка от "Делового центра" до "Петровского парка" подано постоянное напряжение, здесь уже идёт обкатка систем, тестирование энергетического оборудования. В принципе, уровень готовности очень высокий", - отметил заммэра.
По его словам, сейчас строители также заняты благоустройством прилегающих к станции территорий. "Сейчас меня беспокоит уже даже не само внутреннее наполнение станции, а внешнее благоустройство. Сейчас задача за короткий срок, за август-сентябрь завершить благоустройство", - рассказал Марат Хуснуллин.
"Работы на участке серьёзно осложнили погодные условия этого лета. "Было очень дождливое лето, что, конечно, серьёзно мешало нам работать по благоустройству, поэтому сдвинулись графики немного. Но мы надеемся, что за август-сентябрь мы все благоустройство закончим", - добавил заммэра.
Третий пересадочный контур станет новым кольцом столичной подземки и будет включать 31 станцию. Пассажиры смогут пересаживаться с одной линии на другую, не заезжая в центр города. Протяжённость ТПК составит 66,7 километра. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом. В первый участок ТПК вошли пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".
"Станция готова практически на 95 процентов. Внешняя архитектурная отделка станции завершена. Сейчас завершаются пусконаладочные работы по электросети. Важный этап строительства метро - подача пускового напряжения. На все станции участка от "Делового центра" до "Петровского парка" подано постоянное напряжение, здесь уже идёт обкатка систем, тестирование энергетического оборудования. В принципе, уровень готовности очень высокий", - отметил заммэра.
По его словам, сейчас строители также заняты благоустройством прилегающих к станции территорий. "Сейчас меня беспокоит уже даже не само внутреннее наполнение станции, а внешнее благоустройство. Сейчас задача за короткий срок, за август-сентябрь завершить благоустройство", - рассказал Марат Хуснуллин.
"Работы на участке серьёзно осложнили погодные условия этого лета. "Было очень дождливое лето, что, конечно, серьёзно мешало нам работать по благоустройству, поэтому сдвинулись графики немного. Но мы надеемся, что за август-сентябрь мы все благоустройство закончим", - добавил заммэра.
Третий пересадочный контур станет новым кольцом столичной подземки и будет включать 31 станцию. Пассажиры смогут пересаживаться с одной линии на другую, не заезжая в центр города. Протяжённость ТПК составит 66,7 километра. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом. В первый участок ТПК вошли пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".