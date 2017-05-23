Стартовые площадки под застройку по программе реновации находятся около пятиэтажек
23.05.2017, 17:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программа реновации жилого фонда инициирована по запросам москвичей, муниципальных депутатов, столичной Общественной палаты и Мосгордумы, заявил на пресс-конференции во вторник руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.
"Почему началась эта программа? За последние годы накопилось более 250 тыс. обращений граждан, которые поступали в аппарат правительства, о том, почему их дома не включаются в реновацию, как дома сносимых серий", — сказал С.Лёвкин.
По его словам, на основе этих обращений и муниципальные депутаты тоже проявляли активность.
"Общественная палата Москвы и Мосгордума тоже подсветила эту тему — выступила с инициативой приступать к такой программе и ее формировать", — отметил С.Лёвкин.
По его словам, стартовые площадки для строительства новых домов уже подобраны вблизи домов, включенных в программу реновации жилищного фонда, однако они могут нести на себе обременения.
"На сегодняшний день для каждой группы домов, которая расположена компактно в районах Москвы, мы имеем стартовый земельный участок, на котором в будущем возможно размещение стартового дома, и в дальнейшем по волне начинать переселять граждан. Они не свободны, требуют дальнейшей проработки после голосования с точки зрения наличия обременений, но на них возможно строить стартовые дома", — сказал С.Лёвкин.
Он подчеркнул, что эти площадки находятся вблизи группы домов, которые включены в голосование.
"Эти стартовые площадки префектуры предлагают для обсуждения с жителями", — добавил С.Лёвкин.
Он также отметил, что квартиры в домах, построенных по программе реновации, будут покупать в основном сами москвичи, поскольку у них есть для этого накопления.
"Мы ожидаем, что будет реализовываться отложенный спрос, то есть люди, которые сейчас живут в пятиэтажках, будут вкладывать свои накопления в покупку дополнительных квартир рядом. Мы проанализировали, что у многих есть накопления на депозитах, это говорит об инвестиционном потенциале москвичей", — сказал С.Лёвкин.
Он также отметил, что "на квартиры в Москве с точки зрения рыночной цены достаточно высокая цена, и при уровне зарплаты в Москве покупательная способность у москвичей немного выше, чем у покупателей из других регионов".
"Если даже на рынке появятся покупатели, как вложение в инвестиции, то процент такой покупки по анализу предыдущих лет нас не пугает", — подчеркнул он.
С.Левкин отметил, что количество жителей города, "конечно, увеличится в каком-то незначительном объеме".
"Почему началась эта программа? За последние годы накопилось более 250 тыс. обращений граждан, которые поступали в аппарат правительства, о том, почему их дома не включаются в реновацию, как дома сносимых серий", — сказал С.Лёвкин.
По его словам, на основе этих обращений и муниципальные депутаты тоже проявляли активность.
"Общественная палата Москвы и Мосгордума тоже подсветила эту тему — выступила с инициативой приступать к такой программе и ее формировать", — отметил С.Лёвкин.
По его словам, стартовые площадки для строительства новых домов уже подобраны вблизи домов, включенных в программу реновации жилищного фонда, однако они могут нести на себе обременения.
"На сегодняшний день для каждой группы домов, которая расположена компактно в районах Москвы, мы имеем стартовый земельный участок, на котором в будущем возможно размещение стартового дома, и в дальнейшем по волне начинать переселять граждан. Они не свободны, требуют дальнейшей проработки после голосования с точки зрения наличия обременений, но на них возможно строить стартовые дома", — сказал С.Лёвкин.
Он подчеркнул, что эти площадки находятся вблизи группы домов, которые включены в голосование.
"Эти стартовые площадки префектуры предлагают для обсуждения с жителями", — добавил С.Лёвкин.
Он также отметил, что квартиры в домах, построенных по программе реновации, будут покупать в основном сами москвичи, поскольку у них есть для этого накопления.
"Мы ожидаем, что будет реализовываться отложенный спрос, то есть люди, которые сейчас живут в пятиэтажках, будут вкладывать свои накопления в покупку дополнительных квартир рядом. Мы проанализировали, что у многих есть накопления на депозитах, это говорит об инвестиционном потенциале москвичей", — сказал С.Лёвкин.
Он также отметил, что "на квартиры в Москве с точки зрения рыночной цены достаточно высокая цена, и при уровне зарплаты в Москве покупательная способность у москвичей немного выше, чем у покупателей из других регионов".
"Если даже на рынке появятся покупатели, как вложение в инвестиции, то процент такой покупки по анализу предыдущих лет нас не пугает", — подчеркнул он.
С.Левкин отметил, что количество жителей города, "конечно, увеличится в каком-то незначительном объеме".