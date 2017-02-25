ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Фестивальной улице задержали безработного ранее судимого 29-летнего жителя г. Ульяновска.

Установлено, что злоумышленник с целью сбыта приобрёл через Интернет вещество неизвестного происхождения. Согласно проведённому исследованию изъятый материал является наркотическим средством – гашишём, общей массой более 500 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.