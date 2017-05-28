Столичные школьники сдают экзамен по дополнительным программам
28.05.2017, 12:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Школьники, обучающиеся по дополнительным общеразвивающим программам углублённого уровня, сдают демонстрационный экзамен. Он проходит с 15 по 28 мая на 15 площадках.
Учащиеся демонстрируют свои навыки и знания в области мобильной робототехники, прототипирования, мультимедийной журналистики, музейного дела, комплексной безопасности и военного дела.
Знания ребят оценивают эксперты из центров технологической поддержки образования, колледжей, учреждений дополнительного образования и школ, представители общественных организаций.
Прямую трансляцию экзамена можно увидеть на Московском образовательном телеканале.
Тех, кто сдаст экзамен, 31 мая пригласят на Воробьёвы горы для вручения сертификатов.
Учащиеся демонстрируют свои навыки и знания в области мобильной робототехники, прототипирования, мультимедийной журналистики, музейного дела, комплексной безопасности и военного дела.
Знания ребят оценивают эксперты из центров технологической поддержки образования, колледжей, учреждений дополнительного образования и школ, представители общественных организаций.
Прямую трансляцию экзамена можно увидеть на Московском образовательном телеканале.
Тех, кто сдаст экзамен, 31 мая пригласят на Воробьёвы горы для вручения сертификатов.