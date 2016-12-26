ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В столице завершён капитальный ремонт семи роддомов, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра родильного дома городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27). Для пациентов он откроется в 2017 году.

«Мы заканчиваем программу реконструкции и капитального ремонта роддомов Москвы. В настоящее время реконструировано уже семь роддомов. Здесь вот, в Коптеве, на базе старого роддома 1954 года постройки сделан самый современный, отвечающий мировым стандартам родильный дом, который оборудован всем необходимым. Это операционные, инкубаторы, реанимация, около тысячи единиц новейшей техники. Роддом будет обслуживать не только Коптево, но и близлежащие районы», — сказал Сергей Собянин.

Капитальный ремонт родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого проводился в 2011–2016 годах. За время ремонта были выполнены:

— общестроительные работы;

— замена лифтов;

— монтаж новых систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, автоматического пожаротушения, отопления, видеонаблюдения;

— монтаж новых слаботочных систем и щитов управления;

— прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации;

— перепланировка и отделка помещений;

— устройство вентилируемого фасада.

Для роддома закупили 1059 единиц современного медицинского оборудования и мебели, в том числе УЗИ, цифровой рентгеновский мобильный аппарат, инкубаторы для новорождённых с низкой массой тела, фетальные мониторы, медицинские консоли, мониторы пациента для новорождённых, реанимационные кровати, аппараты искусственной вентиляции легких для новорождённых.

После капитального ремонта и переоснащения родильный дом ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого стал современным акушерским стационаром на 100 коек с отделениями реанимации для новорождённых (на шесть коек) и для женщин (на четыре койки), современным операционным блоком (на три операционных стола), лабораторией и центральным стерилизационным отделением.

В родильном блоке есть 12 современных индивидуальных родильных залов. Это позволит практиковать партнёрские роды.

В послеродовом отделении созданы комфортные условия для рожениц, родильниц и детей. Для совместного пребывания матери и ребёнка открыты одно- и двухместные палаты. Они оборудованы санитарными комнатами и душевыми.

Транспортировка новорождённых в другие отделения роддома исключается, так как медицинские процедуры (вакцинация, забор крови для неонатального скрининга, аудиоскриниг, врачебные осмотры) будут проводиться непосредственно в палате.

В дородовом и послеродовом отделениях родственники смогут свободно посещать беременных, родильниц и новорождённых.

Выписывать из роддома планируется в более ранние сроки: после физиологических родов — на третий день (ранее — на четвёртый-пятый), после оперативных родов — на четвёртый день (ранее — на шестой-седьмой).

Роддом планирует проводить естественные роды. В этом случае лекарственные препараты применяют по минимуму, а медицинские вмешательства и манипуляции ограниченны.

Ожидается, что после капремонта роддом сможет принимать до пяти тысяч родов в год (ранее — 3,5 тысячи родов).