ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Память об известном филантропе, враче и общественном деятеле Елизавете Глинке увековечат в названии крупнейшего столичного центра социальной помощи бездомным.

Елизавета Глинка, известная всей стране как доктор Лиза, многие годы тесно сотрудничала с центром социальной адаптации (ЦСА) «Люблино» для лиц без определённого места жительства и занятий. Он находится в ведении Департамента труда и социальной защиты города Москвы. В этом учреждении бездомным помогают восстановить документы, если они были утрачены, найти работу и вернуться к нормальной жизни.

На московских улицах также работает мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль». Её сотрудники занимаются выявлением бездомных, помогают им обрести ночлег, организуют питание.

После гибели доктора Лизы в авиакатастрофе над Чёрным морем коллектив и руководство ЦСА «Люблино» обратились к городским властям с просьбой назвать учреждение её именем. Предложение было поддержано. Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова также одобрила новое название для центра помощи бездомным.

Елизавета Петровна Глинка (1962–2016) — общественный деятель и специалист в области паллиативной медицины. В 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», которая предоставляет материальную поддержку и врачебную помощь больным, бездомным. 25 декабря 2016 года доктор Лиза трагически погибла в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем недалеко от города Сочи.

В честь Елизаветы Глинки, внёсшей большой вклад в развитие благотворительности в России, назван также военный детский клинический санаторий в Евпатории.