ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Администрации Приморского края состоялись переговоры с делегацией японской префектуры Ниигата. Главной темой обсуждения стала возможность импорта приморского фуражного сена на рынки Японии.

Как отметил представитель страны-партнёра, депутат Законодательного Собрания префектуры Ниигата, генеральный директор АО «Сибата Унъю» Исии Осаму, на сегодняшний день объём сена, закупаемого Японией в США, Канаде и Австралии, составляет 1,8 миллионов тонн в год. Активизирован и импорт кормового сена из Китая.

«Тем не менее этих мощностей нам не хватает. В настоящее время дефицит фуража превышает 600 тысяч тонн. Кроме того, цена закупаемого сена достаточно высокая, что также негативно отражается на развитии животноводства в Японии. Поэтому мы рассчитываем на взаимодействие с Россией и Приморьем в частности: у вас хорошие возможности для выращивания сена», – сказал он.

При этом было подчёркнуто, что основными факторами, препятствующими налаживанию импортных поставок сена из России, является вероятность заражённости корма ящуром, а также отсутствие в Приморье цехов по фитосанитарной обработке и упаковке фуража.

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Ирина Горбань акцентировала внимание коллег на том, что непосредственно Приморский край не является резервуаром для ящура – вирус приходит в регион из Юго-Восточной Азии.

«В последние три года санитарно-эпидемиологическая обстановка по ящуру в Приморье благополучная. Сейчас соответствующими структурами ведётся деятельность по исключению России из перечня стран-носителей этого вируса», – рассказала она.

Что же касается требований по термической обработке сена паром, то, по словам заместителя директора департамента международного сотрудничества Алексея Колмогорова, российские компании, заинтересованные в экспорте фуража, не готовы строить цеха по обеззараживанию сена полностью за свой счёт, поскольку это связано с определёнными рисками: если компания не найдёт рынок сбыта, то не сможет окупить затраты на строительство и неизбежно понесёт финансовые потери.



Депутат Законодательного Собрания префектуры Ниигата Кодзима Такаси ответил, что финансирование покупки и установки необходимого оборудования возможно за счёт японской стороны. Кроме того, для инспектирования этого оборудования на предмет соответствия всем предъявляемым страной-импортёром требованиям в Приморье готовы приехать японские специалисты.