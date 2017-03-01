Страны АТЭС обсудили экономические аспекты антимонопольной политики
01.03.2017, 15:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период с 22 по 23 февраля 2017 года в рамках заседания Рабочей группы по конкурентной политике АТЭС состоялся семинар «Экономические аспекты антимонопольной политики», организованный Центральным институтом экономического управления Вьетнама.
В настоящее время конкурентные ведомства развитых и развивающихся стран Азиатско-тихоокеанского региона обладают неравными знаниями и опытом в области рассмотрения антимонопольных дел. В связи с этим, недавно образованные ведомства экономик АТЭС сталкиваются с трудностями «классического» антимонопольного правоприменения, в частности, связанными с расследованием картелей, рассмотрением слияний, а также дел, связанных со злоупотреблением доминирующим положением. Вместе с тем, антимонопольные ведомства всего региона должны решать вновь возникающие задачи антимонопольного регулирования, связанные с поведенческой и платформенной экономикой, а также проблемы сбора и использования экономических доказательств, где развитие и укрепление взаимодействия между развитыми и развивающимися экономиками крайне необходимо.
В ходе семинара Джозеф Харингтон, профессор Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, рассказал о рассмотрении горизонтальных соглашений и картелей, а также об опыте США, Таиланда и других стран в применении программы смягчения ответственности. Профессор отметил, что, к сожалению, чаще всего программой смягчения ответственности пользуются участники «умирающих» картелей, которые перестали быть стабильными, перестали выполнять ту задачу, ради которой они были созданы – получение сверхприбыли. В связи с этим для склонения к признанию, в некоторых юрисдикциях (Южная Корея, Соединенное королевство, Венгрия, Тайвань) предусмотрено денежное вознаграждение для лица (в том числе физического лица, например, работника организации), заявившего о картеле. Информация должна быть ранее неизвестна антимонопольному органу и являться весомым доказательством деятельности картеля.
Также на семинаре выступил Председатель Комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Фредерик Женни. Он рассказал о важности экономических доказательств при рассмотрении антимонопольных дел, в том числе дел о картелях, где наряду с прямыми и косвенными доказательствами наличия соглашений между хозяйствующими субъектами могут использоваться экономические доказательства, такие как анализ рынка для определения продуктовых и географических границ товарного рынка, а также состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке в качестве продавцов или покупателей. Он отметил, что многие антимонопольные ведомства зачастую забывают о необходимости экономических доказательств при вынесении решений по антимонопольным делам. Кроме того, данная проблема может возникнуть при оспаривании решений в судах.
Фредерик Женни также рассказал о вопросах правоприменения на быстро меняющихся рынках, а в частности на рынке информационных технологий. Профессор отметил существование программ, которые потенциально могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. В качестве примера был приведен искусственный интеллект «Libratus» - изначально созданный как программа-бот для игры в покер, успешно обыгравший четырех лучших игроков в мире, однако алгоритмы заложенные в программу способны решать и другие задачи, например, ведение переговоров. Подобные программы потенциально могут быть использованы при создании картеля. В продолжение данной темы представители ФАС России приняли участие в дискуссии о последствиях применения программ, аналогичных «Libratus», а также проблемах связанных с доказыванием, в случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства при их использовании.
В настоящее время конкурентные ведомства развитых и развивающихся стран Азиатско-тихоокеанского региона обладают неравными знаниями и опытом в области рассмотрения антимонопольных дел. В связи с этим, недавно образованные ведомства экономик АТЭС сталкиваются с трудностями «классического» антимонопольного правоприменения, в частности, связанными с расследованием картелей, рассмотрением слияний, а также дел, связанных со злоупотреблением доминирующим положением. Вместе с тем, антимонопольные ведомства всего региона должны решать вновь возникающие задачи антимонопольного регулирования, связанные с поведенческой и платформенной экономикой, а также проблемы сбора и использования экономических доказательств, где развитие и укрепление взаимодействия между развитыми и развивающимися экономиками крайне необходимо.
В ходе семинара Джозеф Харингтон, профессор Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, рассказал о рассмотрении горизонтальных соглашений и картелей, а также об опыте США, Таиланда и других стран в применении программы смягчения ответственности. Профессор отметил, что, к сожалению, чаще всего программой смягчения ответственности пользуются участники «умирающих» картелей, которые перестали быть стабильными, перестали выполнять ту задачу, ради которой они были созданы – получение сверхприбыли. В связи с этим для склонения к признанию, в некоторых юрисдикциях (Южная Корея, Соединенное королевство, Венгрия, Тайвань) предусмотрено денежное вознаграждение для лица (в том числе физического лица, например, работника организации), заявившего о картеле. Информация должна быть ранее неизвестна антимонопольному органу и являться весомым доказательством деятельности картеля.
Также на семинаре выступил Председатель Комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Фредерик Женни. Он рассказал о важности экономических доказательств при рассмотрении антимонопольных дел, в том числе дел о картелях, где наряду с прямыми и косвенными доказательствами наличия соглашений между хозяйствующими субъектами могут использоваться экономические доказательства, такие как анализ рынка для определения продуктовых и географических границ товарного рынка, а также состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке в качестве продавцов или покупателей. Он отметил, что многие антимонопольные ведомства зачастую забывают о необходимости экономических доказательств при вынесении решений по антимонопольным делам. Кроме того, данная проблема может возникнуть при оспаривании решений в судах.
Фредерик Женни также рассказал о вопросах правоприменения на быстро меняющихся рынках, а в частности на рынке информационных технологий. Профессор отметил существование программ, которые потенциально могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. В качестве примера был приведен искусственный интеллект «Libratus» - изначально созданный как программа-бот для игры в покер, успешно обыгравший четырех лучших игроков в мире, однако алгоритмы заложенные в программу способны решать и другие задачи, например, ведение переговоров. Подобные программы потенциально могут быть использованы при создании картеля. В продолжение данной темы представители ФАС России приняли участие в дискуссии о последствиях применения программ, аналогичных «Libratus», а также проблемах связанных с доказыванием, в случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства при их использовании.