Строительство "Золотого моста" в ИРК "Приморье" начнётся в 2017 году
10.03.2017, 13:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Строительство «Золотого моста» на въезде в интегрированный развлекательный курорт «Приморье» начнут в 2017 году, в общем работы займут почти 9 месяцев. Об этом сообщил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.
По инициативе девелопера игорного курорта АО «Корпорация развития Приморского края» и компании «Джи1 Интертейнмент» был разработан эскизный проект, согласно которому предложено создать на въезде в игорную зону конструкцию в виде Золотого моста. На совещании рабочей группы ИРК «Приморье» концепция была единогласно одобрена экспертами рабочей группы.
По словам вице-губернатора Евгения Полянского, курирующего проект, мосты для Приморского края несут особую символику.
Как сообщил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, сейчас проект находится на рассмотрении руководителей профильных департаментов.
Напомним, главный въезд на территорию интегрированного развлекательного курорта «Приморье» будет выглядеть как уменьшенная копия Золотого моста во Владивостоке. Яркий и узнаваемый объект станет визитной карточной всего проекта. Конструкция будет расположена на участке дороги, который сейчас является основным въездом в игорную зону. По задумке разработчиков, конструкция моста будет одинаково эффективно работать на восприятие гостей, двигающихся как со стороны аэропорта, так и со стороны Владивостока.
Отметим, что первый эскиз мостов во Владивостоке был создан еще в 1906 году. А сегодня Владивостокские мосты пользуются мировой популярностью и, как известно, они будут изображены на новой денежной купюре номиналом в две тысячи рублей.
По инициативе девелопера игорного курорта АО «Корпорация развития Приморского края» и компании «Джи1 Интертейнмент» был разработан эскизный проект, согласно которому предложено создать на въезде в игорную зону конструкцию в виде Золотого моста. На совещании рабочей группы ИРК «Приморье» концепция была единогласно одобрена экспертами рабочей группы.
По словам вице-губернатора Евгения Полянского, курирующего проект, мосты для Приморского края несут особую символику.
Как сообщил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков, сейчас проект находится на рассмотрении руководителей профильных департаментов.
Напомним, главный въезд на территорию интегрированного развлекательного курорта «Приморье» будет выглядеть как уменьшенная копия Золотого моста во Владивостоке. Яркий и узнаваемый объект станет визитной карточной всего проекта. Конструкция будет расположена на участке дороги, который сейчас является основным въездом в игорную зону. По задумке разработчиков, конструкция моста будет одинаково эффективно работать на восприятие гостей, двигающихся как со стороны аэропорта, так и со стороны Владивостока.
Отметим, что первый эскиз мостов во Владивостоке был создан еще в 1906 году. А сегодня Владивостокские мосты пользуются мировой популярностью и, как известно, они будут изображены на новой денежной купюре номиналом в две тысячи рублей.