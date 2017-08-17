Строительство моста в Дубне проинспектировал министр транспорта Московской области
17.08.2017, 11:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ход строительства моста через Волгу в Дубне проинспектировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, сообщает пресс-служба Минтранспорта Подмосковья.
«Строительство моста вышло на новый уровень – на объект началась поставка металлоконструкций пролетного строения. На правом берегу находятся 700 тонн и на левом – 170 тонн. В течение августа ожидается поставка еще 1,5 тысяч тонн металлоконструкций. На правом берегу уже началась укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, его слова приводятся в релизе.
На сегодняшний день из 17 опор полностью возведены три. Продолжается переустройство коммуникаций на кольцевом пересечении проспекта Боголюбова и улицы Вернова. В работах на объекте задействовано 276 специалистов и более 50 единиц техники.
Напомним, сооружение включает строительство трех частей: правобережной и левобережной эстакад и руслового пролета. Общая протяженность основного хода с четырьмя полосами движения (по две полосы в каждую сторону) и расчетной скоростью 80 км/ч составит почти два километра, в том числе 1166 метров – длина моста. Перспективная пропускная способность объекта – более 24 тысяч автомобилей в сутки.
Проектом предусмотрено устройство кольцевого пересечения проспекта Боголюбова и улицы Вернова с тремя полосами движения. Пересечение с существующей железной дорогой будет выполнено в разных уровнях. Предполагается устройство четырех съездов, а также тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок с павильонами и остановочными площадками. Работы по строительству моста завершатся в 2019 году.
В настоящее время транспортная связь между частями города осуществляется по технической дороге над плотиной, которая находится в ненормативном состоянии. Единственный альтернативный вариант объезда – через мост в городе Кимры с перепробегом более 50 километров в одну сторону. Мост соединит две части города, разделенных рекой, тем самым ликвидирует разобщенность территорий и значительно улучшит транспортную ситуацию в Дубне.
Строительство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона. Заказчиком строительства выступает ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства». Подрядчиком – ПАО «Мостотрест».
«Строительство моста вышло на новый уровень – на объект началась поставка металлоконструкций пролетного строения. На правом берегу находятся 700 тонн и на левом – 170 тонн. В течение августа ожидается поставка еще 1,5 тысяч тонн металлоконструкций. На правом берегу уже началась укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, его слова приводятся в релизе.
На сегодняшний день из 17 опор полностью возведены три. Продолжается переустройство коммуникаций на кольцевом пересечении проспекта Боголюбова и улицы Вернова. В работах на объекте задействовано 276 специалистов и более 50 единиц техники.
Напомним, сооружение включает строительство трех частей: правобережной и левобережной эстакад и руслового пролета. Общая протяженность основного хода с четырьмя полосами движения (по две полосы в каждую сторону) и расчетной скоростью 80 км/ч составит почти два километра, в том числе 1166 метров – длина моста. Перспективная пропускная способность объекта – более 24 тысяч автомобилей в сутки.
Проектом предусмотрено устройство кольцевого пересечения проспекта Боголюбова и улицы Вернова с тремя полосами движения. Пересечение с существующей железной дорогой будет выполнено в разных уровнях. Предполагается устройство четырех съездов, а также тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок с павильонами и остановочными площадками. Работы по строительству моста завершатся в 2019 году.
В настоящее время транспортная связь между частями города осуществляется по технической дороге над плотиной, которая находится в ненормативном состоянии. Единственный альтернативный вариант объезда – через мост в городе Кимры с перепробегом более 50 километров в одну сторону. Мост соединит две части города, разделенных рекой, тем самым ликвидирует разобщенность территорий и значительно улучшит транспортную ситуацию в Дубне.
Строительство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона. Заказчиком строительства выступает ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства». Подрядчиком – ПАО «Мостотрест».
Источник: http://mosreg.ru