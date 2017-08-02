ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ФАС России установила, что у лица, контролирующего ООО «Атлантика», есть иное гражданство, информацию о котором он не представил в соответствии с установленными требованиями российского законодательства об иностранных инвестициях и рыболовстве.

По результатам проверки ФАС России инициировала в отношении ООО «Атлантика» процедуру принудительного прекращения права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и выдала обществу заключение о наличии контроля иностранного инвестора до приобретения пользователем прав на добычу, что запрещено нормами Закона о рыболовстве.

В ходе судебного разбирательства представители ФАС России доказали, что ООО «Атлантика», находясь под контролем иностранного инвестора, незаконно осуществляла деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов. По итогам рассмотрения дела суд поддержал позицию ФАС России и принял решение об отказе в удовлетворении требований ООО «Атлантика».