ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В марте 2017 года в ФАС России были рассмотрены жалобы ЗАО «МНК-Групп» и физического лица на действия ОКУ «Управление капитального строительства Курской области» при проведении аукциона на строительство Курского областного онкологического диспансера с начальной (максимальной) ценой контракта почти 1,9 млрд рублей.

В ходе рассмотрения жалобы антимонопольный орган определил, что заказчик установил избыточные требования к описанию в заявке некоторых товаров, используемых при выполнении работ. К примеру, участники должны были указать процентное содержание в щебне глины в комках, зерен слабых пород, а также пылевидных и глинистых частиц.

В то же время, в технической документации отсутствовал перечень оборудования чистых помещений лечебно-хирургического корпуса, что могло привести к невозможности участников закупки определить объем закупаемых товаров, их функциональные характеристики. Все это не позволяло определить потребности заказчика, затрудняло формирование заявок и, как следствие, сократило количество возможных участников аукциона.



«Такие нарушения - наглядный пример установления излишних требований к описанию товаров и неполного перечисления работ, которые приводят к ограничению количества участников закупки и нарушают законные права потенциальных исполнителей контракта», - отмечает заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.



Управление капитального строительства Курской области не согласилось с решением антимонопольного органа и обжаловало его в судебном порядке. Однако Арбитражный суд г. Москвы согласился с решением и предписанием ФАС России.