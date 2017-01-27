Суд поддержал требования ФАС к властям Петербурга по устранению дискриминации в системе ОМС
27.01.2017, 15:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Действия правительства Санкт-Петербурга не обеспечили недискриминационные условия распределения объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи в рамках программы оказания бесплатной медицинской помощи на территории города, в результате чего Комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) города создала дискриминационные условия для участников рынка, а в частности для ЗАО «КардиоКлиника». К такому заключению пришла ФАС России по итогам рассмотрения дела по признакам нарушения пункта 8 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
В целях обеспечения конкуренции, создания полноценной недискриминационной системы распределения объемов оказания медицинской помощи и оплаты услуг в рамках ОМС антимонопольный орган выдал городской администрации и комиссии обязательные для исполнения предписания.
Правительство Санкт-Петербурга и Комиссия ОМС города не исполнили предписания ФАС России, а оспорили решение и предписания в суде. Однако суд первой инстанции не согласился с доводами заявителей, поддержав позицию антимонопольной службы.
В целях обеспечения конкуренции, создания полноценной недискриминационной системы распределения объемов оказания медицинской помощи и оплаты услуг в рамках ОМС антимонопольный орган выдал городской администрации и комиссии обязательные для исполнения предписания.
Правительство Санкт-Петербурга и Комиссия ОМС города не исполнили предписания ФАС России, а оспорили решение и предписания в суде. Однако суд первой инстанции не согласился с доводами заявителей, поддержав позицию антимонопольной службы.