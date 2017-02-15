ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность решения и предписания антимонопольного органа о признании ОАО «Завод «Лентеплоприбор» нарушившим Закон о защите конкуренции.

Напомним, что в ФАС России поступили уведомления нескольких головных исполнителей о многократном (до 10 раз и выше) увеличении цены на поставляемую ОАО «Завод «Лентеплоприбор» продукцию оборонного назначения. Предприятие не смогло представить комиссии ФАС России надлежащих доказательств, подтверждающих обоснованность произошедшего повышения цен. Кроме этого, ОАО «Завод «Лентеплоприбор» препятствовало передаче конструкторской документации по требованию правообладателя (Минобороны России) другим предприятиям отрасли с целью освоения её производства.

По результатам расследования ФАС России признала ОАО «Завод «Лентеплоприбор» виновным в злоупотреблении доминирующим положением. Компания установила монопольную высокую цену на продукцию, нарушила порядок ценообразования, а также создала препятствия для доступа на рынок продукции другим хозяйствующим субъектам. Предприятию выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции.

ОАО «Завод «Лентеплоприбор» оспорило решение ФАС России, однако Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность выводов антимонопольного ведомства и отказал компании в удовлетворении заявленных требований.