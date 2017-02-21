ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В г. Нытва суд вынес обвинительный приговор двум местным жительницам в возрасте 55 и 45 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Полицейскими отдела МВД России по Нытвенскому району было установлено, что женщины работали в одном из детских садов города. Одна из них занимала должность заведующей, другая – главного бухгалтера.

С сентября 2014 года по апрель 2016 года, используя своё служебное положение, они похитили более 280 тысяч рублей. Данные денежные средства были выделены для трудоустроенных работников дошкольного образовательного учреждения. Перед тем, как получить деньги, заведующая и бухгалтер оформили фиктивные приказы о назначении новых сотрудников. После этого злоумышленницы подделали подписи в платёжных ведомостях, подтверждая тем самым, что новые работники якобы получили полагающиеся им выплаты.

Суд назначил гражданкам наказание в виде штрафа: 55-летней – в размере 35 тысяч и 45-летней – 30 тысяч рублей. Кроме этого, женщинам предстоит полностью возместить причинённый материальный ущерб.