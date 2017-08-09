ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поправки, утверждённые главой государства в федеральный закон о «дальневосточном гектаре», откроют в Якутии для участия в программе «Дальневосточный гектар» более 33,3 млн га, отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Благодаря поправкам в закон будет открыто 11,6 млн га территорий в рамках лицензий на природопользование и 21,7 млн в рамках защитных лесов. Таким образом, после уточнения так называемые зоны «нельзя», где невозможно предоставление «дальневосточных гектаров», будут сокращены с 79 до 68 процентов», - уточнил Сергей Качаев.

Напомним, Президент России Владимир Путин одобрил расширение территорий под программу «Дальневосточный гектар». Поправки в закон направлены на то, чтобы дать возможность гражданам более широкого выбора земель, в которых можно взять участок для реализации своих прав на «дальневосточный гектар».