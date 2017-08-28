ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Подмосковье безопасность в местах проведения праздничных мероприятий в День знаний обеспечат более 4 тысяч сотрудников полиции, сообщила врио начальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по региону Анна Анохина.

«В период проведения торжественных мероприятий 1 сентября на охрану общественного порядка и безопасности будет задействовано более 4 тысяч сотрудников органов внутренних дел», – сказала Анохина, её цитируют в релизе.

Она добавила, что непосредственно перед проведением торжественных мероприятий будет организовано комплексное обследование школ с использованием специальных технических средств и служебных собак.

«С ответственными за проведение мероприятий на местах проводятся целевые инструктажи по безопасному использованию площадок, помещений проведения мероприятий, оборудования, технических и транспортных средств», – отметила Анохина.