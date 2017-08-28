Свыше 4 тысяч полицейских обеспечат безопасность в День знаний в Подмосковье
«В период проведения торжественных мероприятий 1 сентября на охрану общественного порядка и безопасности будет задействовано более 4 тысяч сотрудников органов внутренних дел», – сказала Анохина, её цитируют в релизе.
Она добавила, что непосредственно перед проведением торжественных мероприятий будет организовано комплексное обследование школ с использованием специальных технических средств и служебных собак.
«С ответственными за проведение мероприятий на местах проводятся целевые инструктажи по безопасному использованию площадок, помещений проведения мероприятий, оборудования, технических и транспортных средств», – отметила Анохина.