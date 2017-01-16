ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По развитию промышленного птицеводства Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе и входит в топ-10 субъектов РФ, производя 4% от валового производства мяса птицы в живом весе. В 2016 году в сельскохозяйственных формированиях республики произведено 190,3 тыс. тонн мяса птицы в живом весе (107% к уровню 2015 года) и 838,4 млн. штук яиц.

Основной прирост производства мяса птицы обеспечили ООО «Челны-Бройлер» – 120,3 тыс. тонн (104%) и ООО «ПК Ак Барс» – 55,4 тыс. тонн (104 %). Также внесли свой вклад ООО АФ «Залесный» Зеленодольского района – 3,1 тыс. тонн мяса индейки (193%), ООО ФХ «Рамаевское» Лаишевского района – 1,3 тыс. тонн мяса утки (119%), ООО СХП «Кощаковский» Пестречинского района – 0,4 тыс. тонн мяса гуся и утки (108%).

Увеличило производство яиц до 128,7 млн. штук (115%) ООО «Птицеводческий комплекс Лаишевский». В ООО «Племпродукт» Бугульминского района были введены в эксплуатацию 2 производственные площадки племрепродуктора второго порядка на 150 тыс. птицепоголовья.