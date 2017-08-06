Тайфун Noru обойдёт Приморье стороной
06.08.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мощный тайфун Noru, за движением которого пристально следили приморские синоптики, изменил траекторию движения и пройдёт мимо Приморья. Об этом доложили на совещании, которое провёл Губернатор края Владимир Миклушевский в воскресенье, 6 августа.
По словам руководителя Приморгидромета Бориса Кубая, сейчас тайфун Noru проходит над территорией Японии, постепенно теряя силу.
«Тайфун разбивается на несколько центров, тем самым ослабляясь. Влияния на Приморье он теперь не окажет, ранее объявленное на 8-10 августа штормовое предупреждение отменено», – сказал он.
Однако, до 10 августа на территории края пройдут дожди, местами ливневые с количеством осадков от двух до 25 миллиметров. Также возможно усиление ветра.
По информации директора департамента гражданской защиты Валентина Басаргина, во всех муниципалитетах Приморья продолжает действовать режим повышенной готовности.
«Пока погода полностью не стабилизируется, в крае будет действовать режим повышенной готовности», — отметил он.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поддержал инициативу и поручил ещё раз обратить внимание на состояние гидротехнических сооружений в городах и районах края.
«Этот тайфун нас миновал, но могут прийти и другие, поэтому мы должны быть постоянно готовы. Предотвратить стихию мы не можем, но должны быть к ней готовы и максимально снизить ее последствия», – заявил глава региона.
Напомним, по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в крае введен режим повышенной готовности в связи с возможной непогодой.
«Сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов для устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, усилены аварийные бригады, произведено оповещение населения и гостей края, в том числе и отдыхающих из других регионов», – доложили руководители краевых департаментов и Управления МЧС России по Приморскому краю.
Владимир Миклушевский поручил ещё раз проверить состояние гидротехнических сооружений в муниципалитетах края и при необходимости принять срочные меры для их укрепления.
По словам руководителя Приморгидромета Бориса Кубая, сейчас тайфун Noru проходит над территорией Японии, постепенно теряя силу.
«Тайфун разбивается на несколько центров, тем самым ослабляясь. Влияния на Приморье он теперь не окажет, ранее объявленное на 8-10 августа штормовое предупреждение отменено», – сказал он.
Однако, до 10 августа на территории края пройдут дожди, местами ливневые с количеством осадков от двух до 25 миллиметров. Также возможно усиление ветра.
По информации директора департамента гражданской защиты Валентина Басаргина, во всех муниципалитетах Приморья продолжает действовать режим повышенной готовности.
«Пока погода полностью не стабилизируется, в крае будет действовать режим повышенной готовности», — отметил он.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поддержал инициативу и поручил ещё раз обратить внимание на состояние гидротехнических сооружений в городах и районах края.
«Этот тайфун нас миновал, но могут прийти и другие, поэтому мы должны быть постоянно готовы. Предотвратить стихию мы не можем, но должны быть к ней готовы и максимально снизить ее последствия», – заявил глава региона.
Напомним, по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в крае введен режим повышенной готовности в связи с возможной непогодой.
«Сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов для устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, усилены аварийные бригады, произведено оповещение населения и гостей края, в том числе и отдыхающих из других регионов», – доложили руководители краевых департаментов и Управления МЧС России по Приморскому краю.
Владимир Миклушевский поручил ещё раз проверить состояние гидротехнических сооружений в муниципалитетах края и при необходимости принять срочные меры для их укрепления.
Источник: http://primorsky.ru