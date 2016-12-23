Владимир Путин провёл телефонный разговор с Президентом Сирии Башаром Асадом
23.12.2016, 20:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин связался по телефону с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом и поздравил его с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков.
Этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии.
Владимир Путин подчеркнул, что теперь главная задача – сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности путём заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса.
Этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии.
Владимир Путин подчеркнул, что теперь главная задача – сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности путём заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса.