ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве начал работать первый городской телеграм-бот, помогающий записаться на приём к врачу в режиме онлайн. Также бот готов посмотреть текущие записи о времени визитов в поликлинику, напомнить о них или отменить по желанию пользователя. Робота можно найти, если ввести в поисковой строке мессенджера «Телеграм» имя: @MosUslugiBot.

Как рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы, для записи к врачу пользователю необходимо отправить боту сообщение с номером полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и датой рождения. После этого электронный помощник предложит на выбор: записаться на приём к врачу или посмотреть текущие записи (в этом же меню можно отменить визит).

С помощь телеграм-бота пользователи могут спланировать визит к участковому терапевту и другим врачам первичного звена: урологу, оториноларингологу, офтальмологу или хирургу. Горожане должны выбрать желаемое время приема из тех вариантов, которые в ответном сообщении предложит электронный помощник. Затем робот дважды напомнит о забронированном времени посещения: за день и за два часа до приема.

«Сейчас возможности бота ограниченны — он работает по простому алгоритму и может только записывать людей на приём в поликлинику и показывать текущие записи с возможностью их отмены. Он не способен отвечать на дополнительные вопросы пользователей. В дальнейшем бота научат более сложному общению с людьми. Например, если описать свою проблему, робот подскажет, к какому врачу следует обратиться, и поможет быстро создать запись на ближайшую дату. Это не значит, что бот поставит диагноз или выпишет рецепт. Он только представит перечень специалистов, у которых можно получить консультацию по тому или иному поводу», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Использование современных технологий является одним из условий повышения качества и доступности медицинской помощи москвичам.