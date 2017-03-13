Начало недели порадует москвичей тёплой весенней погодой. В понедельник, 13 марта, жителей ожидает солнечный день без осадков. По данным синоптиков, погода окажется значительно теплее нормы: температура воздуха составит пять — семь градусов тепла.

В ночь на вторник температура опустится до минус двух градусов, день будет облачным. Днём ожидается до двух градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью два-три метра в секунду.

В среду, 15 марта, температура воздуха ночью снизится до минус трёх градусов, а вот днём воздух прогреется до пяти градусов тепла. Вечером возможны небольшие осадки в виде дождя со снегом.