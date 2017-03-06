ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 13 по 28 марта 2017 года передвижной консультативно-диагностический центр "Терапевт Матвей Мудров" Дальневосточной железной дороги будет работать на маршруте Хабаровск – Архара – Биробиджан – Ленинск – Хабаровск согласно графику:

Архара – 1 день, Богучан – 1 день, Кундур – 1 день, Облучье – 2 дня, Известковая – 2 дня, Тёплое Озеро – 1 день, Бира – 1 день, Ленинск – 1 день, Унгун – 1 день, Биробиджан-1 – 3 дня, Ин – 1 день, Волочаевка-1 – 1 день.

Расписание ПКДЦ "Матвей Мудров" (время московское):

Станция

Прибытие

Отправление

Время

Дата

Время

Дата

Хабаровск-1

-

-

15:40

12.03.2017

Архара

23:25

12.03.2017

12:56

13.03.2017

Богучан

13:20

13.03.2017

12:45

14.03.2017

Кундур

13:41

14.03.2017

13:00

15.03.2017

Облучье

13:46

15.03.2017

12:47

17.03.2017

Известковая

13:44

17.03.2017

12:50

19.03.2017

Теплое Озеро

13:20

19.03.2017

12:57

20.03.2017

Бира

13:53

20.03.2017

13:00

21.03.2017

Ленинск

20:33

21.03.2017

16:30

22.03.2017

Унгун

17:49

22.03.2017

16:30

23.03.2017

Биробиджан-1

19:01

23.03.2017

12:04

26.03.2017

Ин

13:07

26.03.2017

12:50

27.03.2017

Волочаевка-1

13:34

27.03.2017

13:54

28.03.2017

Хабаровск-1

14:50

28.03.2017

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Передвижной консультативно-диагностический центр "Терапевт Матвей Мудров" – уникальный железнодорожный состав, оснащённый современным медицинским оборудованием и оказывающий медицинские услуги железнодорожникам и населению на станциях Дальневосточной железной дороги и соседних магистралей.