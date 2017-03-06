"Терапевт Матвей Мудров" отправляется в очередной рейс по ДВЖД
Архара – 1 день, Богучан – 1 день, Кундур – 1 день, Облучье – 2 дня, Известковая – 2 дня, Тёплое Озеро – 1 день, Бира – 1 день, Ленинск – 1 день, Унгун – 1 день, Биробиджан-1 – 3 дня, Ин – 1 день, Волочаевка-1 – 1 день.
Расписание ПКДЦ "Матвей Мудров" (время московское):
|
Станция
|
Прибытие
|
Отправление
|
Время
|
Дата
|
Время
|
Дата
|
Хабаровск-1
|
-
|
-
|
15:40
|
12.03.2017
|
Архара
|
23:25
|
12.03.2017
|
12:56
|
13.03.2017
|
Богучан
|
13:20
|
13.03.2017
|
12:45
|
14.03.2017
|
Кундур
|
13:41
|
14.03.2017
|
13:00
|
15.03.2017
|
Облучье
|
13:46
|
15.03.2017
|
12:47
|
17.03.2017
|
Известковая
|
13:44
|
17.03.2017
|
12:50
|
19.03.2017
|
Теплое Озеро
|
13:20
|
19.03.2017
|
12:57
|
20.03.2017
|
Бира
|
13:53
|
20.03.2017
|
13:00
|
21.03.2017
|
Ленинск
|
20:33
|
21.03.2017
|
16:30
|
22.03.2017
|
Унгун
|
17:49
|
22.03.2017
|
16:30
|
23.03.2017
|
Биробиджан-1
|
19:01
|
23.03.2017
|
12:04
|
26.03.2017
|
Ин
|
13:07
|
26.03.2017
|
12:50
|
27.03.2017
|
Волочаевка-1
|
13:34
|
27.03.2017
|
13:54
|
28.03.2017
|
Хабаровск-1
|
14:50
|
28.03.2017
|
-
|
-
Передвижной консультативно-диагностический центр "Терапевт Матвей Мудров" – уникальный железнодорожный состав, оснащённый современным медицинским оборудованием и оказывающий медицинские услуги железнодорожникам и населению на станциях Дальневосточной железной дороги и соседних магистралей.