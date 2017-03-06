С 13 по 28 марта 2017 года передвижной консультативно-диагностический центр "Терапевт Матвей Мудров" Дальневосточной железной дороги будет работать на маршруте Хабаровск – Архара – Биробиджан – Ленинск – Хабаровск согласно графику:

Архара – 1 день, Богучан – 1 день, Кундур – 1 день, Облучье – 2 дня, Известковая – 2 дня, Тёплое Озеро – 1 день, Бира – 1 день, Ленинск – 1 день, Унгун – 1 день, Биробиджан-1 – 3 дня, Ин – 1 день, Волочаевка-1 – 1 день.

Расписание ПКДЦ "Матвей Мудров" (время московское):

Станция Прибытие Отправление Время Дата Время Дата Хабаровск-1 - - 15:40 12.03.2017 Архара 23:25 12.03.2017 12:56 13.03.2017 Богучан 13:20 13.03.2017 12:45 14.03.2017 Кундур 13:41 14.03.2017 13:00 15.03.2017 Облучье 13:46 15.03.2017 12:47 17.03.2017 Известковая 13:44 17.03.2017 12:50 19.03.2017 Теплое Озеро 13:20 19.03.2017 12:57 20.03.2017 Бира 13:53 20.03.2017 13:00 21.03.2017 Ленинск 20:33 21.03.2017 16:30 22.03.2017 Унгун 17:49 22.03.2017 16:30 23.03.2017 Биробиджан-1 19:01 23.03.2017 12:04 26.03.2017 Ин 13:07 26.03.2017 12:50 27.03.2017 Волочаевка-1 13:34 27.03.2017 13:54 28.03.2017 Хабаровск-1 14:50 28.03.2017 - -