Ткачёв: в 2017 году регионы получат почти 7 млрд рублей на развитие сельских территорий
19.01.2017, 15:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв принял участие в заседании Правительства РФ, проходившем под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.
В ходе заседания был рассмотрен вопрос о распределении субсидий между регионами на 2017 год, связанных с реализацией мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
Общий объём поддержки по мероприятиям программы в текущем году из федерального бюджета составит 6,8 млрд рублей, в том числе:
- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности;
- на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Соответствующий проект распоряжения Правительства РФ о распределении субсидий между регионами в 2017 году был подготовлен Минсельхозом России.
Кроме того в текущем году предусмотрено 8,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по строительству автомобильных дорог в сельской местности. Данные средства будут распределены Росавтодором, поскольку он является государственным заказчиком по данному мероприятию.
В ходе заседания был рассмотрен вопрос о распределении субсидий между регионами на 2017 год, связанных с реализацией мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
Общий объём поддержки по мероприятиям программы в текущем году из федерального бюджета составит 6,8 млрд рублей, в том числе:
- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности;
- на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Соответствующий проект распоряжения Правительства РФ о распределении субсидий между регионами в 2017 году был подготовлен Минсельхозом России.
Кроме того в текущем году предусмотрено 8,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по строительству автомобильных дорог в сельской местности. Данные средства будут распределены Росавтодором, поскольку он является государственным заказчиком по данному мероприятию.