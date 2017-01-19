ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв принял участие в заседании Правительства РФ, проходившем под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о распределении субсидий между регионами на 2017 год, связанных с реализацией мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".

Общий объём поддержки по мероприятиям программы в текущем году из федерального бюджета составит 6,8 млрд рублей, в том числе:

- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности;

- на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Соответствующий проект распоряжения Правительства РФ о распределении субсидий между регионами в 2017 году был подготовлен Минсельхозом России.

Кроме того в текущем году предусмотрено 8,3 млрд рублей на реализацию мероприятий по строительству автомобильных дорог в сельской местности. Данные средства будут распределены Росавтодором, поскольку он является государственным заказчиком по данному мероприятию.