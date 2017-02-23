Толстой: кибертерроризм требует немедленного совместного ответа
23.02.2017, 19:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Россия готова к участию в этой работе и предлагает активизировать деятельность ОБСЕ в борьбе с терроризмом и кибертерроризмом
Заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой, возглавляющий делегацию российских парламентариев на зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене, считает, что борьба с кибертерроризмом заслуживает немедленного и общего реагирования со стороны всех заинтересованных стран.
«Между главами делегаций состоялся обмен мнениями по итогам наблюдения за выборами, прошедшими недавно в ряде стран, и по новым вызовам, возникающим перед странами ОБСЕ. Терроризм, проблемы миграции, кибератаки - все эти вопросы необходимо обсуждать и срочно решать всем вместе, пока не поздно. Россия готова к участию в этой работе и предлагает активизировать деятельность ОБСЕ в борьбе с терроризмом и кибертерроризмом», - сказал Толстой.
Он также добавил, что выбранный некоторыми государствами путь, заключающийся в бездоказательных обвинениях во всех бедах России, рано или поздно заведет в тупик, так как он никоим образом не способствует устранению самой причины.
Ранее в ходе заседания Постоянного комитета ПА ОБСЕ представители ряда стран подняли вопрос качества прошедших выборов в Молдове, Черногории, Грузии и других странах.
Заместитель председателя Государственной думы РФ Пётр Толстой, возглавляющий делегацию российских парламентариев на зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене, считает, что борьба с кибертерроризмом заслуживает немедленного и общего реагирования со стороны всех заинтересованных стран.
«Между главами делегаций состоялся обмен мнениями по итогам наблюдения за выборами, прошедшими недавно в ряде стран, и по новым вызовам, возникающим перед странами ОБСЕ. Терроризм, проблемы миграции, кибератаки - все эти вопросы необходимо обсуждать и срочно решать всем вместе, пока не поздно. Россия готова к участию в этой работе и предлагает активизировать деятельность ОБСЕ в борьбе с терроризмом и кибертерроризмом», - сказал Толстой.
Он также добавил, что выбранный некоторыми государствами путь, заключающийся в бездоказательных обвинениях во всех бедах России, рано или поздно заведет в тупик, так как он никоим образом не способствует устранению самой причины.
Ранее в ходе заседания Постоянного комитета ПА ОБСЕ представители ряда стран подняли вопрос качества прошедших выборов в Молдове, Черногории, Грузии и других странах.