Томская область потратит почти 30 млн рублей на развитие межрегиональной авиасети
28.12.2016, 12:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году в бюджете Томской области на развитие сети межрегиональных маршрутов предусмотрено финансирование в размере 29 млн рублей.
Субсидироваться на условиях софинансирования из федерального бюджета будут направления Томск — Абакан — Томск, Томск — Барнаул — Томск, Томск — Екатеринбург — Томск. Авиарейсы будут выполняться круглогодично с частотой два раза в неделю в зимний период времени и три раза в неделю в летний период времени.
Целью программы субсидирования является поддержка авиакомпаний на региональных направлениях. Как показывает статистика, данные маршруты достаточно востребованы у томичей, загрузка самолётов составляет в среднем 70-80 %.
Субсидироваться на условиях софинансирования из федерального бюджета будут направления Томск — Абакан — Томск, Томск — Барнаул — Томск, Томск — Екатеринбург — Томск. Авиарейсы будут выполняться круглогодично с частотой два раза в неделю в зимний период времени и три раза в неделю в летний период времени.
Целью программы субсидирования является поддержка авиакомпаний на региональных направлениях. Как показывает статистика, данные маршруты достаточно востребованы у томичей, загрузка самолётов составляет в среднем 70-80 %.