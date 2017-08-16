ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства и торфа (СибНИИСХиТ) создают новые виды картофеля, устойчивого к суровому климату.



Работа ведётся в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. За год томские учёные расширили банк оздоровленных сортов картофеля до 17 наименований, впервые высадили в открытый грунт клубни, полученные с помощью аэрогидропонной установки.



Одним из главных результатов работы должно стать создание двух новых сортов картофеля, которые будут выращивать на полях Томской области и других российских регионов. Промышленными партнерами проекта выступают томские сельхозпредприятия.