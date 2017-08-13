Торговые точки у "Шереметьева" приведу к единому стилю к ЧМ-2018
13.08.2017, 21:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Торговые объекты в Химках у аэропорта «Шереметьево» обязали привести к единому стилю к чемпионату мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
Глава Химок Дмитрий Волошин провёл объезд территорий вместе с представителями структурных подразделений администрации. В этот раз руководитель муниципалитета осмотрел ход работ, проводимых в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, вблизи Международного аэропорта «Шереметьево».
«В рамках объезда территорий мы вместе с коллегами из структурных подразделений администрации осмотрели ход благоустройства и подготовку к предстоящему главному событию десятилетия – FIFA-2018. Внимание в этот раз уделили внешнему облику торговых объектов. Они должны быть приведены к единому стилю. Мы прорабатываем этот вопрос с руководством аэропорта», – сказал Волошин, его цитируют в релизе.
В настоящее время здесь полным ходом идёт подготовка к чемпионату мира по футболу-2018: ведется расширение и реконструкция Старошереметьевского шоссе, строится новый современный терминал B. Особое внимание в рамках мероприятия было уделено соответствию торговых объектов единому стилю.
«Также поручил проверить сотрудникам вид и назначение земельных участков, занимаемых объектами торговли. Необходимо, чтобы все соответствовало заявленной деятельности», – добавил глава округа.
Также в ходе объезда Волошин осмотрел объекты вдоль Ленинградского шоссе, расположенные вблизи одного из крупнейших торговых центров Подмосковья – «МЕГА Химки». Такие мероприятия с участием руководителя муниципалитета проводятся регулярно.
Глава Химок Дмитрий Волошин провёл объезд территорий вместе с представителями структурных подразделений администрации. В этот раз руководитель муниципалитета осмотрел ход работ, проводимых в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, вблизи Международного аэропорта «Шереметьево».
«В рамках объезда территорий мы вместе с коллегами из структурных подразделений администрации осмотрели ход благоустройства и подготовку к предстоящему главному событию десятилетия – FIFA-2018. Внимание в этот раз уделили внешнему облику торговых объектов. Они должны быть приведены к единому стилю. Мы прорабатываем этот вопрос с руководством аэропорта», – сказал Волошин, его цитируют в релизе.
В настоящее время здесь полным ходом идёт подготовка к чемпионату мира по футболу-2018: ведется расширение и реконструкция Старошереметьевского шоссе, строится новый современный терминал B. Особое внимание в рамках мероприятия было уделено соответствию торговых объектов единому стилю.
«Также поручил проверить сотрудникам вид и назначение земельных участков, занимаемых объектами торговли. Необходимо, чтобы все соответствовало заявленной деятельности», – добавил глава округа.
Также в ходе объезда Волошин осмотрел объекты вдоль Ленинградского шоссе, расположенные вблизи одного из крупнейших торговых центров Подмосковья – «МЕГА Химки». Такие мероприятия с участием руководителя муниципалитета проводятся регулярно.
Источник: http://mosreg.ru