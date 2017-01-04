Транспортно-пересадочный узел "Технопарк" свяжет промзону "ЗИЛ" и "Остров мечты"
«Строительство ТПУ “Технопарк” планируется начать в сентябре. Работы будут вестись за счёт средств инвестора», — пояснил заммэра.
По словам главы Стройкомплекса, помимо пассажирских терминалов, обеспечивающих комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой, в составе ТПУ планируется возвести жилой комплекс общей площадью 67,7 тысячи квадратных метров с детским садом и парковкой.
Транспортно-пересадочный узел «Технопарк» разместится рядом с набережной и парковой зоной Нагатинской поймы, уточнил он. Неподалёку от промзоны «ЗИЛ» и будущего ТПУ строится также парк «Остров мечты».
По программе строительства ТПУ планируется возвести 134 капитальных объекта. Остальные сделают плоскостными — в виде перехватывающих парковок.