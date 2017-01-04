ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Технопарк» на территории бывшего завода имени Лихачёва (ЗИЛ) начнут возводить осенью, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Строительство ТПУ “Технопарк” планируется начать в сентябре. Работы будут вестись за счёт средств инвестора», — пояснил заммэра.

По словам главы Стройкомплекса, помимо пассажирских терминалов, обеспечивающих комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой, в составе ТПУ планируется возвести жилой комплекс общей площадью 67,7 тысячи квадратных метров с детским садом и парковкой.

Транспортно-пересадочный узел «Технопарк» разместится рядом с набережной и парковой зоной Нагатинской поймы, уточнил он. Неподалёку от промзоны «ЗИЛ» и будущего ТПУ строится также парк «Остров мечты».

По программе строительства ТПУ планируется возвести 134 капитальных объекта. Остальные сделают плоскостными — в виде перехватывающих парковок.