ОРЕАНДА-НОВОСТИ Три бренда Костромской области вошли в число ста лучших туристических брендов России. Национальный рейтинг был составлен по итогам опроса жителей из всех регионов нашей страны.



В ТОП-100 Национального рейтинга вошло сразу три туристических бренда Костромской области – это Костромской сыр («Кострома Сырная»), Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь («Колыбель династии Романовых») и Резиденция Снегурочки («Кострома – родина Снегурочки»).



Всего же в числе ста лучших оказались представлены бренды из 45 регионов нашей страны.



Для подготовки данного исследования были направлены запросы в региональные министерства и департаменты по культуре и туризму с просьбой предоставить информацию о продвигаемых региональных туристических брендах. В итоге был составлен список из 1000 брендов, которые были разделены на 5 групп: «Объекты показа (достопримечательности, места отдыха, географические и промышленные объекты)», «Туристические маршруты», «Мероприятия событийного туризма», «Гастрономические бренды» и «Народные художественные промыслы».



После предварительного отсева экспертами ЦИК «Рейтинг» и журнала «Отдых в России» было отобрано 425 проектов, по которым и проводился опрос граждан.