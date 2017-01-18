Три тысячи человек пришли на День открытых дверей в МГУ
18.01.2017, 14:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 января в МГУ имени М.В.Ломоносова состоялся День открытых дверей, который посетили три тысячи человек. Актовый зал не вместил всех желающих послушать выступление ректора МГУ академика В.А. Садовничего. За онлайн-трансляцией выступления В.А. Садовничего следили несколько тысяч школьников из 200 городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
В.А. Садовничий рассказал будущим абитуриентам о достижениях ученых Московского университета, о мощном суперкомпьютере, об открытии факультета космических исследований, который будет готовить квалифицированные кадры для космической отрасли. Ректор отметил, что МГУ – единственный вуз в России, официально перешедший на шестилетнее образование. В нём работают 10 тысяч кандидатов и докторов наук, а также около 300 академиков и членов-корреспондентов российских академий наук.
В.А. Садовничий рассказал будущим абитуриентам о достижениях ученых Московского университета, о мощном суперкомпьютере, об открытии факультета космических исследований, который будет готовить квалифицированные кадры для космической отрасли. Ректор отметил, что МГУ – единственный вуз в России, официально перешедший на шестилетнее образование. В нём работают 10 тысяч кандидатов и докторов наук, а также около 300 академиков и членов-корреспондентов российских академий наук.