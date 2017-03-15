Трутнев: Приморье - привлекательный регион для инвесторов из Вьетнама
15.03.2017, 11:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Социалистической Республике Вьетнам с двухдневным рабочим визитом находится делегация регионов Дальнего Востока во главе с заместителем Председателя Правительства – полномочным представителем Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. В работе принимает участие вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский.
В ходе заседания «круглого стола» с участием представителей вьетнамского бизнеса, заинтересованных в реализации проектов на Дальнем Востоке России, Юрий Трутнев представил инвестиционные возможности регионов, отметив Приморье как одну из наиболее перспективных территорий для российско-вьетнамского взамодействия.
«Учитывая целый ряд преференций, которые дает инвесторам введеный режим Свободного порта Владивосток, льгот, предусмотренных в рамках работы территорий опережающего развития, и других специально созданных для поддержки бизнеса механизмов, Приморье сегодня представляет собой наиболее привлекательную площадку для реализации всевозможных проектов и расширения российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества», – подчеркнул Полпред.
В рамках переговоров вьетнамские инвесторы выразили заинтересованность в открытии прямого авиарейса между Приморским краем и Вьетнамом. Авиакомпания «VietJet Air» планирует связать Владивосток с городами СРВ посредством регулярного авиасообщения.
«В прошлом году турпоток жителей нашего края во Вьетнам составил примерно 12 тысяч человек, Приморье же посетило более 5,5 тысяч гостей из этой страны. Наши связи с области туризма активно развиваются за счет осуществления чартерных рейсов, но открытие прямого сообщения, безусловно, станет дополнительным мощным стимулом в укреплении и расширении сотрудничества», – отметил Евгений Полянский.
Также в ходе переговоров стороны обсудили возможность участия крупной вьетнамской компании «ShipBuilding Industry Corporation» в развитии рыбодобывающего флота Приморья. По словам вице-президента компании господина Нго Тунг Лама, особый интерес для бизнеса представляет строительство судов в сотрудничестве с судоремонтным заводом поселка Славянка Хасанского района.
Кроме того, большое внимание инвесторов привлекла сфера морских перевозок. Генеральный директор вьетнамской судоходной корпорации «Vinalines» господин Нгуен Кань Тинь отметил, компания видит серьезные перспективы в сотрудничестве с Приморьем по перевозке угля и других коммерческих грузов.
«В крае созданы беспрецедентные условия для ведения бизнеса, нам есть что предложить вьетнамским партнерам, и мы заинтересованы в развитии всесторонних связей. Регион давно и успешно сотрудничает с Вьетнамом в образовательной, культурной, военно-технической сферах, но потенциал экономических отношений гораздо выше существующего», – подчеркнул заместитель главы Приморья.
Отметим, сегодня, 15 марта, Евгений Полянский в составе делегации отправится в Индию, где также проведет ряд встреч с инвесторами и рассмотрит возможности реализации новых проектов на территории Приморья.
Напомним, в феврале этого года Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в работе официальной делегации Совета Федерации в Социалистической Республике Вьетнам. Члены российской делегации встретились с руководством страны, а также обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом за «круглым столом». В ходе визита неоднократно подчеркивалась роль межрегионального сотрудничества между российскими субъектами и вьетнамскими провинциями. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила актуализировать и расширить прямые связи, сделав акцент на Дальний Восток.
Также Владимир Миклушевский посетил Вьетнам в марте прошлого года с однодневным визитом по личному приглашению Президента страны. Глава Республики подтвердил интерес к новым возможностям Приморья и транзитному потенциалу региона.
Отметим, Владивосток имеет побратимские связи с Хошимином. В 2012 году между Администрацией Приморского края Российской Федерации и Народным комитетом провинции Кханьхоа Социалистической Республики Вьетнам был подписан Протокол о намерениях по развитию сотрудничества.
В настоящее время готовится соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между портами Хайфон и Свободный порт Владивосток. Его планируется подписать на полях третьего Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 6-7 сентября 2017 года.
В ходе заседания «круглого стола» с участием представителей вьетнамского бизнеса, заинтересованных в реализации проектов на Дальнем Востоке России, Юрий Трутнев представил инвестиционные возможности регионов, отметив Приморье как одну из наиболее перспективных территорий для российско-вьетнамского взамодействия.
«Учитывая целый ряд преференций, которые дает инвесторам введеный режим Свободного порта Владивосток, льгот, предусмотренных в рамках работы территорий опережающего развития, и других специально созданных для поддержки бизнеса механизмов, Приморье сегодня представляет собой наиболее привлекательную площадку для реализации всевозможных проектов и расширения российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества», – подчеркнул Полпред.
В рамках переговоров вьетнамские инвесторы выразили заинтересованность в открытии прямого авиарейса между Приморским краем и Вьетнамом. Авиакомпания «VietJet Air» планирует связать Владивосток с городами СРВ посредством регулярного авиасообщения.
«В прошлом году турпоток жителей нашего края во Вьетнам составил примерно 12 тысяч человек, Приморье же посетило более 5,5 тысяч гостей из этой страны. Наши связи с области туризма активно развиваются за счет осуществления чартерных рейсов, но открытие прямого сообщения, безусловно, станет дополнительным мощным стимулом в укреплении и расширении сотрудничества», – отметил Евгений Полянский.
Также в ходе переговоров стороны обсудили возможность участия крупной вьетнамской компании «ShipBuilding Industry Corporation» в развитии рыбодобывающего флота Приморья. По словам вице-президента компании господина Нго Тунг Лама, особый интерес для бизнеса представляет строительство судов в сотрудничестве с судоремонтным заводом поселка Славянка Хасанского района.
Кроме того, большое внимание инвесторов привлекла сфера морских перевозок. Генеральный директор вьетнамской судоходной корпорации «Vinalines» господин Нгуен Кань Тинь отметил, компания видит серьезные перспективы в сотрудничестве с Приморьем по перевозке угля и других коммерческих грузов.
«В крае созданы беспрецедентные условия для ведения бизнеса, нам есть что предложить вьетнамским партнерам, и мы заинтересованы в развитии всесторонних связей. Регион давно и успешно сотрудничает с Вьетнамом в образовательной, культурной, военно-технической сферах, но потенциал экономических отношений гораздо выше существующего», – подчеркнул заместитель главы Приморья.
Отметим, сегодня, 15 марта, Евгений Полянский в составе делегации отправится в Индию, где также проведет ряд встреч с инвесторами и рассмотрит возможности реализации новых проектов на территории Приморья.
Напомним, в феврале этого года Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в работе официальной делегации Совета Федерации в Социалистической Республике Вьетнам. Члены российской делегации встретились с руководством страны, а также обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом за «круглым столом». В ходе визита неоднократно подчеркивалась роль межрегионального сотрудничества между российскими субъектами и вьетнамскими провинциями. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила актуализировать и расширить прямые связи, сделав акцент на Дальний Восток.
Также Владимир Миклушевский посетил Вьетнам в марте прошлого года с однодневным визитом по личному приглашению Президента страны. Глава Республики подтвердил интерес к новым возможностям Приморья и транзитному потенциалу региона.
Отметим, Владивосток имеет побратимские связи с Хошимином. В 2012 году между Администрацией Приморского края Российской Федерации и Народным комитетом провинции Кханьхоа Социалистической Республики Вьетнам был подписан Протокол о намерениях по развитию сотрудничества.
В настоящее время готовится соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между портами Хайфон и Свободный порт Владивосток. Его планируется подписать на полях третьего Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 6-7 сентября 2017 года.