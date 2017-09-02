ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках реализации Минздравом России пилотного проекта по передаче объектов здравоохранения частным инвесторам для реконструкции и оказания медицинских услуг населению утверждено решение о заключении на 25 лет концессионного соглашения с АО «Екатеринбургский центр МНТК “Микрохирургия глаза”» в отношении имущественного комплекса Центра. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медеведевым.



В рамках концессионного соглашения будут проведены реконструкция Центра микрохирургии глаза и его оснащение новейшим оборудованием. Реализация концессионного соглашения повысит доступность и качество медицинской помощи при условии непрерывности её оказания и гарантий выполнения обязательств по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

Планом предусмотрена реализация Минздравом России пилотного проекта на принципах государственно-частного партнёрства, в рамках которого объект здравоохранения будет передаваться частному инвестору для реконструкции и эксплуатации за счёт собственных и (или) привлечённых средств в целях оказания медицинских услуг населению.