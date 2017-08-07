Центр тайфуна NORU пройдёт над Японией
07.08.2017, 17:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На данный момент прогноз движения тайфуна Noru складывается в более благоприятную для Приморья сторону. Антициклон над Охотским морем не позволяет тайфуну подняться далеко на север и существенным образом повлиять на погоду Приморского края. Тайфун NORU к утру воскресенья, 6 августа, приблизился к южным Японским островам и продолжает терять запасы своей энергии. Атмосферное давление в его центре выросло до 970 гПа.
В понедельник, 7 августа, тайфун пройдет точку поворота и продолжит движение на восток, северо-восток, прижимаясь к Японским островам. Во время движения над Японией тайфун продолжит терять силу. 7 августа его категория понизится до тропического шторма, 9-10 августа до тропической депрессии.
В период 7-10 августа на погоду в Приморье будут оказывать влияние атмосферные фронты. Ожидается погода с дождями различной интенсивности, вероятны локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра. В связи с прохождением Noru на восточном побережье Приморья ожидается усиление ветра северного, северо-восточного направления, временами ливневые осадки, высота волн в море до 2 м.
Из-за изменения рассчитанной ранее траектории смещения тайфуна NORU на более благоприятную для Приморского края, штормовое предупреждение на период 8-10 августа, выпущенное 2 августа, отменяется.
В понедельник, 7 августа, тайфун пройдет точку поворота и продолжит движение на восток, северо-восток, прижимаясь к Японским островам. Во время движения над Японией тайфун продолжит терять силу. 7 августа его категория понизится до тропического шторма, 9-10 августа до тропической депрессии.
В период 7-10 августа на погоду в Приморье будут оказывать влияние атмосферные фронты. Ожидается погода с дождями различной интенсивности, вероятны локальные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра. В связи с прохождением Noru на восточном побережье Приморья ожидается усиление ветра северного, северо-восточного направления, временами ливневые осадки, высота волн в море до 2 м.
Из-за изменения рассчитанной ранее траектории смещения тайфуна NORU на более благоприятную для Приморского края, штормовое предупреждение на период 8-10 августа, выпущенное 2 августа, отменяется.
Источник: http://meteorf.ru