Цены на удобрения перед началом посевных работ удалось снизить на 10-20% - Ткачёв
03.03.2017, 13:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Цены на основные удобрения перед весенними полевыми работами удалось снизить на 10-20% по сравнению с 2017 годом, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв на заседании правительства.
"Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Российской ассоциацией производителей удобрений разработал и внедрил механизмы сдерживания роста цен на минеральные удобрения. Принятые меры позволили в феврале снизить цены на основные виды удобрений - аммиачную селитру, аммофос - по сравнению с ценами февраля прошлого года примерно на 10-20%. Это позволит аграриям активнее использовать удобрения во время весенних полевых работ", - отметил министр.
"Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Российской ассоциацией производителей удобрений разработал и внедрил механизмы сдерживания роста цен на минеральные удобрения. Принятые меры позволили в феврале снизить цены на основные виды удобрений - аммиачную селитру, аммофос - по сравнению с ценами февраля прошлого года примерно на 10-20%. Это позволит аграриям активнее использовать удобрения во время весенних полевых работ", - отметил министр.