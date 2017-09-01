Цифровые технологии помогут увеличить железнодорожные грузоперевозки
01.09.2017, 21:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 августа на территории Экспериментального кольца АО "ВНИИЖТ" в г. Щербинке открылся VI Международный салон техники и технологий "ЭКСПО 1520". На пленарном заседании, темой которого стала цифровая железная дорога, выступил директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Пак.
Он рассказал о внедрении интеллектуальных систем при эксплуатации подвижного состава – это одно из приоритетных направлений отрасли, заложенное в Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации до 2030 года.
По словам Дениса Пака, проектирование, моделирование, испытания продукции возможны с применением цифровых технологий и суперкомпьютерных мощностей. Неотъемлемой частью цифровой промышленности является роботизированное производство - от логистики до основного производства.
В настоящий момент активно происходит замена традиционных материалов на инновационные, в конструкции металл заменяют на композиционные материалы, используют светодиодное освещение вместо обычного и так далее. Технические решения позволяют анализировать и передавать состояние деталей вагона в движении. Кроме того, за счёт применения цифровых технологий созданы вагоны, позволяющие увеличить грузоперевозки за счёт увеличенной осевой нагрузки и уменьшения массы тары вагона.
Кроме того, Денис Пак рассказал о разработанных по заказу Минпромторга России дизельных двигателях нового поколения.
"Совсем недавно в 2016 году мы демонстрировали результаты завершившейся в декабре 2015 г. ФЦП Дизелестроение, в рамках которой, в том числе, были разработаны 5 перспективных тяжёлых двигателей компаний ЗАО "Трансмашхолдинг" и группа Синара, - заявил он. - В этом году (до конца года) мы планируем заключить СПИК на организацию серийного производства высокотехнологичных двигателей".
Он рассказал о внедрении интеллектуальных систем при эксплуатации подвижного состава – это одно из приоритетных направлений отрасли, заложенное в Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации до 2030 года.
По словам Дениса Пака, проектирование, моделирование, испытания продукции возможны с применением цифровых технологий и суперкомпьютерных мощностей. Неотъемлемой частью цифровой промышленности является роботизированное производство - от логистики до основного производства.
В настоящий момент активно происходит замена традиционных материалов на инновационные, в конструкции металл заменяют на композиционные материалы, используют светодиодное освещение вместо обычного и так далее. Технические решения позволяют анализировать и передавать состояние деталей вагона в движении. Кроме того, за счёт применения цифровых технологий созданы вагоны, позволяющие увеличить грузоперевозки за счёт увеличенной осевой нагрузки и уменьшения массы тары вагона.
Кроме того, Денис Пак рассказал о разработанных по заказу Минпромторга России дизельных двигателях нового поколения.
"Совсем недавно в 2016 году мы демонстрировали результаты завершившейся в декабре 2015 г. ФЦП Дизелестроение, в рамках которой, в том числе, были разработаны 5 перспективных тяжёлых двигателей компаний ЗАО "Трансмашхолдинг" и группа Синара, - заявил он. - В этом году (до конца года) мы планируем заключить СПИК на организацию серийного производства высокотехнологичных двигателей".
Источник: Минпромторг