Туристическая отрасль принесла Приморью 16,5 млрд руб. дохода
07.03.2017, 10:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По итогам 2016 года оборот оказанных услуг в сфере туризма в Приморье превысил 16,5 миллиардов рублей.
В 2016 году Приморский край посетило почти 570 тысяч иностранных граждан и более 2,5 миллионов туристов из России. По словам специалистов краевого департамента туризма, по сравнению с 2015 годом объём внутреннего потока вырос на 48 процентов, иностранного – почти на треть.
«По оценочным данным, оборот туристских услуг, оказанных населению приморскими предприятиями, составил более 16,5 миллиардов рублей», – сообщили в ведомстве.
Специалисты добавили, если объём совокупного вклада туристской отрасли в валовой региональный продукт в 2015 году составил 1,8%, то по итогам 2016 года этот показатель достиг 2,2%, а с учётом мультипликативного эффекта отрасли – превысил 5,7 %.
"В соответствии с госпрограммой "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 – 2020 годы в 2020 году турпоток в Приморье должен достигнуть семи миллионов человек, почти полтора из них должны составить иностранные туристы. Учитывая положительную динамику данного показателя за предыдущие годы, можно прогнозировать увеличение оборота туристских услуг, оказанных населению, до 21,5 миллиарда рублей, а с учётом мультипликатийного эффекта – значительно выше", – отметил глава краевого профильного ведомства Константин Шестаков.
Напомним, турпоток иностранных граждан в Приморье за последние пять лет вырос в семь раз.
По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, регион продолжает укреплять позиции «туристской Мекки» Дальнего Востока.
В 2016 году Приморский край посетило почти 570 тысяч иностранных граждан и более 2,5 миллионов туристов из России. По словам специалистов краевого департамента туризма, по сравнению с 2015 годом объём внутреннего потока вырос на 48 процентов, иностранного – почти на треть.
«По оценочным данным, оборот туристских услуг, оказанных населению приморскими предприятиями, составил более 16,5 миллиардов рублей», – сообщили в ведомстве.
Специалисты добавили, если объём совокупного вклада туристской отрасли в валовой региональный продукт в 2015 году составил 1,8%, то по итогам 2016 года этот показатель достиг 2,2%, а с учётом мультипликативного эффекта отрасли – превысил 5,7 %.
"В соответствии с госпрограммой "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 – 2020 годы в 2020 году турпоток в Приморье должен достигнуть семи миллионов человек, почти полтора из них должны составить иностранные туристы. Учитывая положительную динамику данного показателя за предыдущие годы, можно прогнозировать увеличение оборота туристских услуг, оказанных населению, до 21,5 миллиарда рублей, а с учётом мультипликатийного эффекта – значительно выше", – отметил глава краевого профильного ведомства Константин Шестаков.
Напомним, турпоток иностранных граждан в Приморье за последние пять лет вырос в семь раз.
По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, регион продолжает укреплять позиции «туристской Мекки» Дальнего Востока.