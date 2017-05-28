ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 мая 2017 года микроавтобус с туристами попал в ДТП в провинции Анталья на юге Турции, сообщают местные СМИ. Есть пострадавшие.

Ситуационно-кризисный центр МИД России официальными данными о наличии среди пострадавших российских граждан не располагает. В настоящий момент ведётся проверка информации.

Ростуризм находится на постоянной связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией.

Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся на территории Турции, быть внимательными при выборе экскурсионных услуг и доверять только проверенным компаниям.