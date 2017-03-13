ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство Российской Федерации обязало организаторов активных видов туризма в стране не позднее, чем за 10 рабочих дней информировать территориальные органы МЧС России о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными. Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, и самих туристов, осуществляющих самостоятельные путешествия по России.



В постановлении правительства говорится что, к опасным направлениям относятся туристические маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни».