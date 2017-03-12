Туристов обязали за 10 дней информировать МЧС о выходах на опасные маршруты
12.03.2017, 22:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство Российской Федерации обязало организаторов активных видов туризма в РФ не позднее, чем за 10 рабочих дней информировать территориальные органы МЧС России о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными. Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в своём составе несовершеннолетних детей, и самих туристов, осуществляющим самостоятельные путешествия по России.
К опасным направлениям относятся туристические маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу», — говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, регистрация туристических групп в подразделениях МЧС России помогает значительно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей:
"Во время регистрации спасатели также знакомят туристов с необходимой и достоверной информацией о потенциальных опасностях на маршруте, предоставляют информацию о гидро- и метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемых маршрутов, консультируют о безопасном прохождении, а также разъясняют правила личной и групповой безопасности на маршрутах, помогают проверить личное снаряжение, средства связи, маршрутные документы", - подчеркивает Сергей Шахов.
К опасным направлениям относятся туристические маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу», — говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергея Шахова, регистрация туристических групп в подразделениях МЧС России помогает значительно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей:
"Во время регистрации спасатели также знакомят туристов с необходимой и достоверной информацией о потенциальных опасностях на маршруте, предоставляют информацию о гидро- и метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемых маршрутов, консультируют о безопасном прохождении, а также разъясняют правила личной и групповой безопасности на маршрутах, помогают проверить личное снаряжение, средства связи, маршрутные документы", - подчеркивает Сергей Шахов.