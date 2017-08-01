ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первом полугодии 2017 г. турпоток из КНР в Россию по безвизовому каналу увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, в отдельных регионах число гостей из Китая выросло сразу на 200%.

В списке популярных среди китайских туристов направлений традиционно лидирует столица. С января по июнь Москву посетили 127,5 тыс. туристов из КНР. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. показатель увеличился на 21%.

Второе место по популярности среди китайских туристов занимает Приморский край. В первом полугодии 2017 года регион посетили 67,1 тыс. туристов, что на 16 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Санкт-Петербург на третьем месте. При этом, Северная столица демонстрирует внушительный рост турпотока из Китая. В первом полугодии по безвизовому каналу в город на Неве с туристическими целями приехало 51,7 тыс. китайских туристов, что оказалось на 136% больше прошлогоднего уровня.

Туристы из Китая всё больше открывают для себя и другие регионы России, в основном на Дальнем Востоке. В Амурской области в первом полугодии 2017 г. побывали 33,2 тыс. китайских туристов, что на 67% больше показателей 2016 г., в Новосибирской области - 9,3 тыс. китайских туристов, что на 41% больше показателей 2016 года, в Иркутской области - 8,5 тыс. гостей из Китая, рост 15%, в Забайкальском крае – почти 7 тыс. китайских туристов, рост 29%, в Хабаровском крае - 4,6 тыс. китайских туристов, рост 38%.

Однако, настоящий рекорд - в процентном соотношении - установила республика Бурятия, куда за первые шесть месяцев 2017 года прибыло сразу на 208% больше туристов из Китая, чем в 2016 году: 438 туристов против 142.



«Китай на сегодняшний день является одним из самых динамично растущих туристических рынков в мире. Россия, обладая значимым туристическим потенциалом, укрепляет в Китае свои позиции в качестве важного туристического направления, что отражает положительная динамика въездного турпотока», - отметил Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.