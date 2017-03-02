Тверская область потратит 8,5 млн руб. на содержание безнадзорных животных
02.03.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство Тверской области принимает серьёзные меры по профилактике распространения бешенства на территории региона. Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» проводится комплекс работ по ликвидации так называемого «городского» бешенства животных.
В 2016 году работа по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлялась в 43 муниципальных образованиях. Было отловлено 2620 животных, обустроены территории под пункты временного содержания площадью 1,6 тыс. кв. м, приобретены клетки-вольеры.
Принятые меры позволили не допустить возникновения бешенства среди сельскохозяйственных животных. Уменьшилось и количество обращений граждан в медицинские учреждения за прививками после укусов диких и безнадзорных животных.
В текущем году на осуществление государственных полномочий по отлову, лечению и содержанию безнадзорных животных в регионе из бюджета выделено около 8,5 млн рублей.
Кроме того, ежегодно в Тверской области проводится бесплатная вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных.
В 2016 году работа по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлялась в 43 муниципальных образованиях. Было отловлено 2620 животных, обустроены территории под пункты временного содержания площадью 1,6 тыс. кв. м, приобретены клетки-вольеры.
Принятые меры позволили не допустить возникновения бешенства среди сельскохозяйственных животных. Уменьшилось и количество обращений граждан в медицинские учреждения за прививками после укусов диких и безнадзорных животных.
В текущем году на осуществление государственных полномочий по отлову, лечению и содержанию безнадзорных животных в регионе из бюджета выделено около 8,5 млн рублей.
Кроме того, ежегодно в Тверской области проводится бесплатная вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных.