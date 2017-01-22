Тверские полицейские раскрыли угрозу убийством
22.01.2017, 13:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В дежурную часть Управления МВД России по городу Твери с заявлением об угрозе убийством обратилась 59-летняя местная жительница. В ходе беседы с потерпевшей дознаватель выяснил, что в ходе бытовой ссоры сын на почве личных неприязненных отношений угрожал убить заявительницу.
В настоящее время по данному факту в отношении мужчины 1990 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 119 части 1 уголовного Кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Сотрудниками полиции проводится проверка.
В настоящее время по данному факту в отношении мужчины 1990 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 119 части 1 уголовного Кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Сотрудниками полиции проводится проверка.