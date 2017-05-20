Тяжелобольного ребёнка доставили спецбортом МЧС России из Краснодара в Калининград
20.05.2017, 16:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 мая из подмосковного аэродрома Раменское вылетел самолёт Сухой Суперджет 100 МЧС России, который осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребёнка из г. Краснодара в г. Калининград.
Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Летающий госпиталь МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полёта.
На протяжении всего рейса маленького пациента будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
В Калининграде ребёнка доставят для специализированного лечения в ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских технологий» Минздрава России.
Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Летающий госпиталь МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полёта.
На протяжении всего рейса маленького пациента будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
В Калининграде ребёнка доставят для специализированного лечения в ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских технологий» Минздрава России.