Тюменская область получила два гранта Минобрнауки РФ
30.12.2016, 10:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство образования и науки Российской Федерации подвело итоги федеральных конкурсов грантовой поддержки среди субъектов страны. В число победителей вошли два проекта, представленные Тюменской областью.
В 2017 году в регионе начнёт работать детский технопарк "Кванториум" и модельный центр дополнительного образования детей. Оператором проектов выступит региональный ресурсный центр развития дополнительного образования дворец творчества и спорта "Пионер".
Модельный центр дополнительного образования детей будет выполнять функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей, платформы совершенствования профессионального мастерства кадров.
На базе Кванториума будет осуществляться обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного и технического направленностям, в том числе с учётом дистанционного и дуального форматов обучения, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития региона.
В 2017 году в регионе начнёт работать детский технопарк "Кванториум" и модельный центр дополнительного образования детей. Оператором проектов выступит региональный ресурсный центр развития дополнительного образования дворец творчества и спорта "Пионер".
Модельный центр дополнительного образования детей будет выполнять функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе дополнительного образования детей, платформы совершенствования профессионального мастерства кадров.
На базе Кванториума будет осуществляться обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного и технического направленностям, в том числе с учётом дистанционного и дуального форматов обучения, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития региона.