УФАС возбудило первые дела по нарушениям при ремонте "Авроры"
14.02.2017, 21:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внеплановая проверка КМЗ началась с представления заводом в антимонопольный орган недостоверных сведений, о госконтракте, в рамках которого проводилось асфальтирование территории завода.
По представленным в УФАС документам, асфальтирование проводилось во исполнение госконтракта на ремонт "Авроры". Однако в ходе внеплановой проверки выяснилось, что работы производились в рамках госконтракта на ремонт и обслуживание судов Ленинградской военно-морской базы. В результате КМЗ оштрафован на 105 тыс. рублей, его директор - на 15 тыс. (ч.2 ст. 19.7.2 КоАП РФ).
Также возбуждено семь административных дел за нарушение сроков публикации нижеперечисленных закупок:
1. Закупка на выполнение работ по циклёвке тикового настила и заделки трещин герметиком. Контракт заключён без проведения торгов с ООО "Историческая верфь Полтава". Цена контракта 10 334 009,20 руб.
2. Закупка на аренду лесов с настилом. Контракт заключён без проведения торгов с ООО "СМУ № 78". Цена контракта 150 000 руб.
3. Закупка на выполнение косметического ремонта. Контракт заключён без проведения торгов с ООО "Кросс". Цена контракта 11 533 561 руб.
4. Закупка электронасосного оборудования. Контракт заключён без проведения торгов с ОАО "ЭНА". Цена контракта 1 376 399,20 руб.
5. Закупка доски ясеня. Контракт заключён без проведения торгов ООО "Невская делянка". Цена контракта 592 000 руб.
6. Закупка доски дубовой. Контракт заключён без проведения торгов ООО "Невская делянка". Цена контракта 552 000 руб.
7. Закупка соединения рукавного. Контракт заключён без проведения торгов с ЗАО "СПЭЛ". Цена контракта 972 000 руб.
Также антимонопольным органом возбуждено дело о правомерности заключения контракта без проведения торгов между КМЗ и "ЗВО "Инновент" на поставку кондиционеров по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Сумма контракта сучетом дополнительного соглашения превысила 50 млн руб.
Информация о закупке сначала была размещена в открытом доступе на сайте госзакупок, но после рассмотрения заявок КМЗ принял решение отказаться от проведения открытой процедуры. Решение было объяснено тем, что в контракте есть сведения, содержащие гостайну.
Госконтракт на выполнение ремонта крейсера "Аврора", заключённый Минобороны с КМЗ не предусматривал содержания в нём сведений, относящихся к гостайне, следовательно, все договоры с субподрядчиками должны были заключаться по результатам открытых процедур.
В ближайшее время антимонопольным ведомством будет возбуждено ещё несколько административных дел в отношении КМЗ, а также дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о ГОЗ.
По представленным в УФАС документам, асфальтирование проводилось во исполнение госконтракта на ремонт "Авроры". Однако в ходе внеплановой проверки выяснилось, что работы производились в рамках госконтракта на ремонт и обслуживание судов Ленинградской военно-морской базы. В результате КМЗ оштрафован на 105 тыс. рублей, его директор - на 15 тыс. (ч.2 ст. 19.7.2 КоАП РФ).
Также возбуждено семь административных дел за нарушение сроков публикации нижеперечисленных закупок:
1. Закупка на выполнение работ по циклёвке тикового настила и заделки трещин герметиком. Контракт заключён без проведения торгов с ООО "Историческая верфь Полтава". Цена контракта 10 334 009,20 руб.
2. Закупка на аренду лесов с настилом. Контракт заключён без проведения торгов с ООО "СМУ № 78". Цена контракта 150 000 руб.
3. Закупка на выполнение косметического ремонта. Контракт заключён без проведения торгов с ООО "Кросс". Цена контракта 11 533 561 руб.
4. Закупка электронасосного оборудования. Контракт заключён без проведения торгов с ОАО "ЭНА". Цена контракта 1 376 399,20 руб.
5. Закупка доски ясеня. Контракт заключён без проведения торгов ООО "Невская делянка". Цена контракта 592 000 руб.
6. Закупка доски дубовой. Контракт заключён без проведения торгов ООО "Невская делянка". Цена контракта 552 000 руб.
7. Закупка соединения рукавного. Контракт заключён без проведения торгов с ЗАО "СПЭЛ". Цена контракта 972 000 руб.
Также антимонопольным органом возбуждено дело о правомерности заключения контракта без проведения торгов между КМЗ и "ЗВО "Инновент" на поставку кондиционеров по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Сумма контракта сучетом дополнительного соглашения превысила 50 млн руб.
Информация о закупке сначала была размещена в открытом доступе на сайте госзакупок, но после рассмотрения заявок КМЗ принял решение отказаться от проведения открытой процедуры. Решение было объяснено тем, что в контракте есть сведения, содержащие гостайну.
Госконтракт на выполнение ремонта крейсера "Аврора", заключённый Минобороны с КМЗ не предусматривал содержания в нём сведений, относящихся к гостайне, следовательно, все договоры с субподрядчиками должны были заключаться по результатам открытых процедур.
В ближайшее время антимонопольным ведомством будет возбуждено ещё несколько административных дел в отношении КМЗ, а также дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о ГОЗ.