ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ФАС России поступила информация от «ПО «Полет» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» о возможных признаках нарушения АО «НИИФИ» законодательства в сфере государственного оборонного заказа при поставках комплектующих к ракете-носителю (РН) «Ангара-А5».

Речь идёт об одной из систем, поставляемых АО «НИИФИ» в рамках кооперации.

ФАС России заинтересовало завышение АО «НИИФИ» цены на указанную систему, которое, по предварительным данным, произошло из-за включения в стоимость продукции затрат, не связанных с ее производством и не предусмотренных конструкторской документацией.

Кроме того, в стоимость продукции включены затраты, связанные с сертификацией, которые так же в настоящее время проверяются антимонопольным органом.

В связи с этим, в действиях общества обнаружены признаки нарушения части 3 статьи 8 закона «О государственном оборонном заказе» (№ 275-ФЗ).